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Факти / Надзвичайні події

Столичні патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою

У Києві поліція затримала чотирьох чоловіків, у авто яких знайшли зброю та вибухівку.

Столичні патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою

В ніч на 13 жовтня в Голосіївському районі Києва на вулиці Академіка Заболотного біля тютюнової фабрики патрульна поліція зупинила автомобіль Ford Focus, в якому виявили зброю і вибухівку.

У салоні були дві гранати РГД-5 і одна граната Ф-1.

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Автомобіль проходив за орієнтуванням у зв’язку зі стріляниною, яка сталася в Києві раніше.

На місці події проводились слідчі дії. Прибули співробітники вибухотехнічної служби, медики та близько 10 екіпажів патрульної поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області автомобіль злетів у кювет та протаранив бетонний паркан. Внаслідок аварії загинув 7-річний хлопчик.

Джерело: Інформатор

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