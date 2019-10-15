PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 5-річну дівчинку

На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 5-річну дівчинку. Зараз з нею працюють психологи.

На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 5-річну дівчинку

У Софіївському районі Дніпропетровської області колишній засуджений зґвалтував 5-річну дівчинку.

Це трапилося 13 жовтня близько 21.00. У цей момент батьків дівчинки не було вдома, вони залишили її на своїх знайомих. Цим і вирішив скористатися чоловік.

15 жовтня дитину привезли у Дніпро, де з нею у кризовій кімнаті працюють психологи. Ведеться документування злочину.

Як з’ясувалося, 32-річний чоловік раніше був засуджений за крадіжку.

Читайте:  У лісі під Києвом батько зґвалтував доньку

Зараз злочинець затриманий, внесено відомості до ЄРДР і відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування). Після проведення судово-психологічної експертизи затриманому буде вручено повідомлення про підозру і обрано запобіжний захід.

Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

До речі, в одному із сіл Івано-Франківської області 11-річну дівчинку знайшли повішеною у сараї. Вона залишила передсмертну записку.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Будинок тримається на скотчі: у Верхньодніпровську людей не відселяють з аварійного дому
Будинок тримається на скотчі: у Верхньодніпровську людей не відселяють з аварійного дому
У Броварах чоловік три дні бив та гвалтував жінку з інвалідністю
У Броварах чоловік три дні бив та гвалтував жінку з інвалідністю
У Запоріжжі військовий намагався зґвалтувати двох жінок
У Запоріжжі військовий намагався зґвалтувати двох жінок
Демі Мур назвала ім’я свого ґвалтівника
Демі Мур назвала ім’я свого ґвалтівника
Чекав біля під’їзду: на Дніпропетровщині чоловік розбещував 9-річну дівчинку
Чекав біля під’їзду: на Дніпропетровщині чоловік розбещував 9-річну дівчинку
У лісі під Києвом батько зґвалтував доньку
У лісі під Києвом батько зґвалтував доньку
вбивство
Двічі вдарив ножем у шию: на Донеччині іноземець зґвалтував і вбив 14-річну дитину
Нападав на дівчат у ліфтах: у Харкові затримали гвалтівника
Нападав на дівчат у ліфтах: у Харкові затримали гвалтівника
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка