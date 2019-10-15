На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 5-річну дівчинку. Зараз з нею працюють психологи.

У Софіївському районі Дніпропетровської області колишній засуджений зґвалтував 5-річну дівчинку.

Це трапилося 13 жовтня близько 21.00. У цей момент батьків дівчинки не було вдома, вони залишили її на своїх знайомих. Цим і вирішив скористатися чоловік.

15 жовтня дитину привезли у Дніпро, де з нею у кризовій кімнаті працюють психологи. Ведеться документування злочину.

Як з’ясувалося, 32-річний чоловік раніше був засуджений за крадіжку.

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Зараз злочинець затриманий, внесено відомості до ЄРДР і відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування). Після проведення судово-психологічної експертизи затриманому буде вручено повідомлення про підозру і обрано запобіжний захід.

Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

До речі, в одному із сіл Івано-Франківської області 11-річну дівчинку знайшли повішеною у сараї. Вона залишила передсмертну записку.