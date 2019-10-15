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Факти / Надзвичайні події

На Миколаївщині два легковики зіткнулися лоб в лоб – четверо загиблих

У Миколаївській області сталося лобове зіткнення двох легковиків. Внаслідок ДТП загинули чотири людини.

На Миколаївщині два легковики зіткнулися лоб в лоб – четверо загиблих

У Миколаївській області сталося лобове зіткнення автомобілів Opel і Москвич.

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В результаті аварії три людини загинули на місці, дівчинка від отриманих травм померла в лікарні, ще шість отримали важкі травми, зокрема двоє дітей.

– Пожежники загасили пожежу Opel і деблокували тіла двох загиблих з іншого авто. Обставини та причини події з’ясовують співробітники поліції, – розповіли в прес-службі ДСНС.

На Миколаївщині два легковики зіткнулися лоб в лоб – четверо загиблих / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що біля села Приютівка Кіровоградської області автомобіль злетів з моста і потрапив під потяг.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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