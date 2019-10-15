Українську актрису і ведучу Руслану Писанку намагалися пограбувати на вокзалі у Києві.

Руслана Писанка ледь не стала жертвою грабежу.

Близько 6.45 на вокзалі у Києві група ромів намагалася відкрити її рюкзак. Забрати нічого їм так і не вдалося, проте під час грабежу Писанка впала і травмувалася

– Роми, не ганьбіть націю! Сьогодні о 6.45 на вокзалі у Києві мене намагалися пограбувати. Я ухилилася і впала прямо на проїжджу частину. Розбитий лікоть, садна, розірваний пуховик, – написала актриса у себе на сторінці у соцмережах.

Також вона додала, що цигани йшли групою за нею і відкрили рюкзак на ходу.

Читайте: Зірвали плитку з підлоги і почали бити: роми побили поліцейських у відділку Києва

– Останню фазу я випадково відчула, різко розвернулася, а за мною п’ять осіб орудує. Через різкий поворот всім корпусом втратила рівновагу і проїхалася асфальтом. З відкритої сумки випало все, але грабіжники нічого не забрали, у цей час їх вже виховував мій чоловік. Зализую рани. Будьте пильні, люди, і насторожені, – розповіла Писанка.

До речі, в Оболонському районі Києва роми намагалися вкрасти ученицю школи №232.

Джерело: Руслана Писанка