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Факти / Надзвичайні події

У Бразилії обвалилася багатоповерхівка. Під завалами щонайменше 15 осіб

У Бразилії звалилася семиповерхова житлова будівля. Під завалами опинилися щонайменше 15 осіб.

в бразилии рухнул жилой дом

У місті Форталеза (Бразилія) обвалилася семиповерхова житлова будівля.

За даними пожежників, щонайменше 15 осіб перебувають під завалами. Про загиблих не повідомляється.

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Журналіст Донизете Арруда опублікував відео зруйнованого будинку на своїй сторінці в Twitter. Інцидент стався в елітному районі міста о 10.30 за місцевим часом.

Жителі району залишають будинки через ризик вибухів внаслідок витоку газу. Під час падіння будинку було пошкоджено електропостачання.

На місці тривають рятувально-пошукові роботи.

Нагадаємо, 1 жовтня на Тайвані обвалився автомобільний міст, коли ним проїжджав бензовоз.

Джерело: ВВС

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