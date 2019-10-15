У Бразилії звалилася семиповерхова житлова будівля. Під завалами опинилися щонайменше 15 осіб.

У місті Форталеза (Бразилія) обвалилася семиповерхова житлова будівля.

За даними пожежників, щонайменше 15 осіб перебувають під завалами. Про загиблих не повідомляється.

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Журналіст Донизете Арруда опублікував відео зруйнованого будинку на своїй сторінці в Twitter. Інцидент стався в елітному районі міста о 10.30 за місцевим часом.

MOMENTO EM QUE PRÉDIO DESABOU.

Número de vítimas preocupa. pic.twitter.com/OjtSSukupp — Donizete Arruda (@donizetearruda7) 15 октября 2019 г.

Жителі району залишають будинки через ризик вибухів внаслідок витоку газу. Під час падіння будинку було пошкоджено електропостачання.

На місці тривають рятувально-пошукові роботи.

Нагадаємо, 1 жовтня на Тайвані обвалився автомобільний міст, коли ним проїжджав бензовоз.