Внаслідок вибуху гранати в одному з сіл Конотопського району Сумської області загинув 39-річний чоловік.
Місцевий житель знайшов на задньому сидінні свого автомобіля, який тривалий час стояв біля гаража незачиненим, предмет, схожий на гранату.
Аби з’ясувати що це, запросив свого 39-річного знайомого.
Коли чоловік оглядав знахідку, стався вибух.
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Потерпілий отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі в лікарню.
За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження.
Слідчі з’ясовують обставини, яким чином вибухонебезпечний предмет опинився в салоні авто.
Нагадаємо, у серпні внаслідок вибуху гранати в Івано-Франківської області загинули двоє людей – чоловік і жінка.