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Факти / Надзвичайні події

На Сумщині в авто вибухнула граната, загинув чоловік

Внаслідок вибуху гранати в одному з сіл Конотопського району Сумської області загинув 39-річний чоловік.

На Сумщині в авто вибухнула граната

Місцевий житель знайшов на задньому сидінні свого автомобіля, який тривалий час стояв біля гаража незачиненим, предмет, схожий на гранату.

Аби з’ясувати що це, запросив свого 39-річного знайомого.

Коли чоловік оглядав знахідку, стався вибух.

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Потерпілий отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі в лікарню.

За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження.

Слідчі з’ясовують обставини, яким чином вибухонебезпечний предмет опинився в салоні авто.

На Сумщині в авто вибухнула граната

Нагадаємо, у серпні внаслідок вибуху гранати в Івано-Франківської області загинули двоє людей – чоловік і жінка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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