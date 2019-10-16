До Хустської лікарні на Закарпатті 15 жовтня госпіталізували трьох хлопчиків 10-12 років з тілесними ушкодженнями.
Діти розповіли, що гралися з невідомим пристроєм, який вибухнув у руках одного з них.
Внаслідок вибуху одна дитина отримала не проникаюче осколкове поранення живота, інші двоє відбулися подряпинами. Загрози їхньому життю немає.
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Лікарі Хустської лікарні повідомили у поліцію про те, що до них доставлено трьох хлопчиків – від 10 до 12 років.
Нещодавно у Запоріжжі у школярки у руках вибухнув iPhone. Він почав іскритися, а потім загорівся.
Джерело: Mukachevo.net
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