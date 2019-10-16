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Факти / Надзвичайні події

На Закарпатті троє дітей постраждали через вибух невідомого предмета

До Хустської лікарні на Закарпатті 15 жовтня госпіталізували трьох хлопчиків 10-12 років з тілесними ушкодженнями.

Дитина в лікарні

Діти розповіли, що гралися з невідомим пристроєм, який вибухнув у руках одного з них.

Внаслідок вибуху одна дитина отримала не проникаюче осколкове поранення живота, інші двоє відбулися подряпинами. Загрози їхньому життю немає.

Читайте: Через вибух у Тернополі ректору відірвало руку

Лікарі Хустської лікарні повідомили у поліцію про те, що до них доставлено трьох хлопчиків – від 10 до 12 років.

Нещодавно у Запоріжжі у школярки у руках вибухнув iPhone. Він почав іскритися, а потім загорівся.

Джерело: Mukachevo.net

Фото: Dreamstime

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