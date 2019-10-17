У Сумах поліція допитала неповнолітніх дівчат, які втопили у колодязі кошенят та зняли інцидент на відео.

У Сумах дві дівчини кинули в колодязь двох кошенят, а після опублікували відео дійства.

– В поліції вже розпочате кримінальне провадження. Приводом для його відкриття стало відео з соцмереж, де двоє дівчат топлять у колодязі кошенят. Вони дають свідчення правоохоронцям, – розповіли у ГУНП у Сумській області.

За фактом жорстокого поводження з тваринами Сумським відділом поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України.

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Підозрюваним по 15 років, вони навчаються на першому курсі Сумського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

– Зафільмовані на відео події, мали місце ще 11 жовтня в одному з сіл Сумського району. Там дівчата гостювали у рідних. Кошенята належали саме їм. Сама дівчина не може чітко пояснити причини свого вчинку, – додали у поліції.

Згідно з чинним законодавством, санкція статті, за якою розпочате досудове розслідування, передбачає покарання аж до 8 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі чоловік у стані алкогольного сп’яніння побив свою собаку на очах у дітей.

Фото: sumypost