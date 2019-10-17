У Львові студент підхопив рідкісний вірус, який за останні дев’ять років був діагностований лише в 23 випадках.

У Львові 22-річний студент місцевого вишу підхопив геморагічну лихоманку з нирковим синдромом.

Керівник відділу особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру МОЗ Ірина Куліш повідомила, що у Львівській області ця хвороба була зафіксована востаннє 11 років тому.

Захворювання є небезпечним і характеризується лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок, розвитком гострої ниркової недостатності і порушенням згортання крові. Також його важко діагностувати.

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За словами Куліш, студент довгий час був у реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.

Хлопець розповів, що захворів ще на початку вересня, але лікувався самостійно. З симптомів він назвав звичайний стан для застуди – загальна слабкість, біль у горлі, нежить, температура 39 градусів, головний біль і кашель.

Коли він звернувся до лікарні його відразу госпіталізували з діагнозом – гостре респіраторне захворювання, нейротоксикоз.

– 18 вересня стан пацієнта суттєво погіршився, виникли порушення з боку нирок, стадія поліурії. При лабораторному дослідженні крові, яке провели в науково-дослідному інституті епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Д. Галицького, виявили антитіла до вірусу Puumala. Тоді і поставили пацієнтові остаточний діагноз-геморагічна лихоманка з нирковим синдромом, – сказала Куліш.

Джерелом геморагічної лихоманки з нирковим синдромом є бактерії, які поширюють дикі мишоподібні гризуни і щури.

Студент розповів, що не був ні в підвалах, ні в інших приміщеннях, де могли бути гризуни. В саду, в городі не працював і на риболовлю не ходив. Але часто вживав в їжу приправу з насіння кмину Зіра. Її він купував на ринку на вагу. Вона не була термічно оброблена і лікарі думають, що саме приправа могла бути інфікована екскрементами гризунів.

Раніше на Полтавщині через отруєння небезпечними парами загинули три людини.