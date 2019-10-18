28-річного Айсултана Назарбаєва, який є онуком першого президента Казахстану, за напад на поліцейского у Лондоні засудили до умовного терміну.

За напад на поліцейского у Лондоні Айсултана Назарбаєва, 28-річного онука першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, засудили до умовного терміну. Вирок передбачає випробувальний термін у 18 місяців. Якщо протягом цього періоду він порушить закон, вирок стане з умовного реальним.

Також Назарабаєв повинен продовжити лікування від наркозалежності та відбути 140 годин громадських робіт. На нього наклали штраф у розмірі 1 тис. фунтів і відшкодування збитків на 5 тис. фунтів.

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Його визнали винним у тому, що він у наркотичному стані чинив опір поліцейським, вдарив і вкусив одного з них. За версією слідства, на руці офіцера поліції залишився глибокий слід від укусу, а з рани “рясно текла кров”.

Нагадаємо, що 3 червня 2019 року Айсултан Назарбаєв влаштував переполох в одному з готелів в центрі Лондона. Він вибігав на балкон і погрожував накласти на себе руки. Адміністрація викликала поліцію.

5 червня схожий інцидент повторився в квартирі по Тавісток-стріт в центрі Лондона. Під час його затримання і стався напад на поліцейского.