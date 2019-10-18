У Києві патрульні зупинили п’яного чоловіка, який возив із собою в авто немовля. Про нього заявила очевидиця.

У Києві патрульні зупинили авто з чоловіком, який роз’їжджав дорогами міста у нетверезому стані та з немовлям.

Про невідомого водія, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння та сів за кермо, повідомила до поліції очевидиця.

Інспекторам вдалося зупинити авто та перевірити інформацію. Алкотестер показав, що кількість алкоголю в крові чоловіка майже у 17 разів перевищує допустиму норму – 3.36‰.

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На місце події прибула дружина водія, яка забрала доньку.

На потенційного вбивцю патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП, а також повідомили про ситуацію співробітників ювенальної превенції.

До слова, 4 жовтня на трасі Київ-Харків-Довжанський патрульні зупинили водія, у якого у крові було 5,0‰ алкоголю.