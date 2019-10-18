На станції метро Хрещатик чоловік впав на колії. Рух метро призупинено.
На станції метро Хрещатик через надзвичайну подію призупинено рух. Там чоловік впав на колії. Очевидці запевняють, що він у нетверезому стані.
Деталі встановлюються.
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На ролику, який зняли очевидці, видно, як чоловік лежить між коліями. Також вдалося зняти, як його витягають звідти небайдужі громадяни.
До речі, на Полтавщині вантажний потяг смертельно травмував 23-річну дівчину.
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