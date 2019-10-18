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Факти / Надзвичайні події

У Києві на станції Хрещатик чоловік впав на колії – рух призупинено

На станції метро Хрещатик чоловік впав на колії. Рух метро призупинено.

У Києві на станції Хрещатик чоловік впав на колії – рух призупинено

На станції метро Хрещатик  через надзвичайну подію призупинено рух. Там чоловік впав на колії. Очевидці запевняють, що він у нетверезому стані.

Деталі встановлюються.

ЧитайтеМетро на Троєщину можна запустити наприкінці 2020-го – Ткаченко (КАРТА)

На ролику, який зняли очевидці, видно, як чоловік лежить між коліями. Також вдалося зняти, як його витягають звідти небайдужі громадяни.

До речі, на Полтавщині вантажний потяг смертельно травмував 23-річну дівчину.

Джерело: Київ Оперативний

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