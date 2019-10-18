У Вознесенську внаслідок автопригоди зазнали травмувань восьмеро пасажирів рейсового автобусу.

У місті Вознесенськ Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Hyundai Tucson та міського рейсового автобусу БАЗ, де перебувало 15 пасажирів.

Внаслідок зіткнення восьмеро пасажирів автобусу віком від 18 до 36 років, та троє малолітніх дітей – двох, чотирьох та семи років, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості.

47-річний водій автобусу та 35-річний водій Hyundai не постраждали.

Читайте: У лобовому зіткненні на Львівщині загинула людина, четверо постраждали

З’ясовуються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Триває слідство.

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше Факти ICTV писали, що на Старокиївському шосе в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та автомобіля Волга.