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Факти / Надзвичайні події

В Ізмаїлі підліток вбив чоловіка через зауваження

В Ізмаїлі Одеської області підліток завдав смертельного удару чоловіку по голові через те, що той зробив зауваження за галасливу поведінку.

Поліція

У Ізмаїлі Одеської області у дворі багатоповерхового житлового будинку на проспекті Миру сталося вбивство. Підліток завдав смертельного удару чоловіку через зауваження.

Пізно ввечері група підлітків віком 14-16 років перебувала у зазначеному дворі, біля дитячого майданчика. Вони голосно кричали, використовували нецензурну лексику. Один з місцевих жителів, 48-річний чоловік, підійшов до компанії і попросив вести себе тихіше. За словами очевидців, підлітки оточили його, і один з неповнолітніх вдарив чоловіка в голову, від чого він втратив свідомість.

Очевидці викликали швидку, самі підлітки зникли с місця події. Чоловік помер у лікарні.

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За словами місцевих жителів, компанія підлітків часто гуляє у дворі житлового будинку, зухвало поводиться та на зауваження не реагує.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Призначено судово-медичну експертизу. Встановлюються обставини і причини конфлікту.

До речі, у Києві чоловік зробив зауваження галасливій компанії, яка сиділа під вікнами його квартири, за що отримували три ножових поранення.

Джерело: УНІАН

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