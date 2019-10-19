Двом поліцейським Васильківського відділу поліції повідомили про підозру у катуванні через побиття чоловіка на зупинці в грудні 2018 року.

Голова ДБР Роман Труба розповів, що двом поліцейським Васильківського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області повідомили про підозру у катуванні.

Інцидент стався на зупинці громадського транспорту. Чоловік почав сперечатися з правоохоронцями. У відповідь вони застосували сльозогінний газ і почали його бити прикладом автомата.

На відео видно, що поліцейських навіть не збентежила кількість перехожих і автомобілів навколо.



Після побиття на зупинці на потерпілого наділи кайданки, вивезли на безлюдну місцевість Васильківського району, де продовжили жорстоко бити. Поліцейські закрили чоловіка в багажнику, вдаривши прикладом автомата по голові.

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Тортури тривали близько чотирьох годин.

Поліцейські намагалися приховати злочин і піти від відповідальності.

До речі, інцидент стався в грудні 2018 року, але підозру оголосили тільки зараз.



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