У Лисичанську Луганської області через борги за спожиту електроенергію відключено від електропостачання три насосні станції.

Внаслідок відключення від електропостачання трьох насосних станцій Лисичанськводоканалу (ГТВ, Білогорівська та Боровська) без централізованого водопостачання залишилися центральна та південна частини Лисичанська, а також міста Привілля та Новодружеськ – загалом близько 80 тис. мешканців.

Причина відключення – борги за спожиту електроенергію.

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За даними ДСНС, протягом доби 19 жовтня населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 140 кубометрів технічної води.

Нагадаємо, взимку у Торецьку Донецької області кілька днів не було води через пошкодження водогону внаслідок бойових дій.