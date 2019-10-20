PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

80 тис. жителів Донбасу без води через борги насосних станцій

У Лисичанську Луганської області через борги за спожиту електроенергію відключено від електропостачання три насосні станції.

Вода кран

Внаслідок відключення від електропостачання трьох насосних станцій Лисичанськводоканалу (ГТВ, Білогорівська та Боровська) без централізованого водопостачання залишилися центральна та південна частини Лисичанська, а також міста Привілля та Новодружеськ – загалом близько 80 тис. мешканців.

Причина відключення – борги за спожиту електроенергію.

Читайте: У Києві підвищили тарифи на воду

За даними ДСНС, протягом доби 19 жовтня населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 140 кубометрів технічної води.

Нагадаємо, взимку у Торецьку Донецької області кілька днів не було води через пошкодження водогону внаслідок бойових дій.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна направила до РФ ноту протесту через гумконвой на Донбас
Україна направила до РФ ноту протесту через гумконвой на Донбас
Богдан Яременко
РФ вдає поступливість для послаблення санкцій – Яременко
ЗСУ повернуться на позиції, якщо обстріли на Донбасі відновляться – Загороднюк
ЗСУ повернуться на позиції, якщо обстріли на Донбасі відновляться – Загороднюк
Стріляли з мінометів: бойовики 29 разів обстріляли позиції ЗСУ
Стріляли з мінометів: бойовики 29 разів обстріляли позиції ЗСУ
Нормандський формат
Дорожню карту щодо Донбасу можуть затвердити на нормандському саміті – Яременко
ОБСЄ
Бойовики проводять в ОРДЛО перепис населення – ОБСЄ
мартин сайдик
Новий графік розведення сил на Донбасі не узгоджений – Сайдік
Дві сторони однієї проблеми: повернення Криму і Донбасу не можна розділяти
Дві сторони однієї проблеми: повернення Криму і Донбасу не можна розділяти
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка