У Красноярському краї Росії, де 19 жовтня внаслідок прориву дамби загинули 15 осіб, затримано директора золотодобувного підприємства ТОВ Сісім.

Слідчий комітет РФ у Красноярському краї та Республіці Хакасії порушив кримінальну справу за статтею Порушення правил безпеки при проведенні робіт, що призвело до смерті з необережності двох і більше осіб через трагедію на дамбі.

В рамках розслідування цієї справи затримані директор золотодобувного підприємства ТОВ Сісім, начальник та майстер гірської ділянки цієї ж організації.

Для допиту їх доставили в Красноярськ, а в офісі золотодобувної компанії пройшли обшуки, вилучено технічну та фінансову документацію.

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Одна з версій трагедії – порушення при проведенні золотодобувних робіт.

Нагадаємо, 19 жовтня на території золотодобувного рудника в Красноярському краї РФ прорвало технологічну дамбу на річці Сейба. За попередніми даними, загинули 15 осіб, в лікарнях перебувають 14 постраждалих.

Джерело: Следственный комитет РФ