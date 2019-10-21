У Конго автобус, у якому знаходилося 100 пасажирів, перекинувся та загорівся. У результаті 30 людей загинуло.
На заході Конго у місті Кіншаса автобус з пасажирами вилетів з дороги на шосе та перекинувся. Після цього автобус з більш ніж ста пасажирами загорівся. Внаслідок ДТП щонайменше 30 людей загинули.
За попередньою інформацією, у автобуса відмовили гальма.
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Постраждала пасажирка повідомила, що в автобусі багато тіл під час пожежі були спалені до невпізнання.
– Наразі відомо про 30 загиблих, у 18 інших опіки третього ступеня… Ми продовжуємо роботу з пошуку тіл, – повідомили у Червоному хресті.
До речі, у Таїланді 17 студентів одного з технічних коледжів загинули внаслідок ДТП з пікапом.
Джерело: Aljazeera