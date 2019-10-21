10 осіб постраждали через зіткнення двох автобусів на проспекті Чорновола у Львові.
О 09.20 на проспекті Чорновола у Львові зіткнулися два маршрутні автобуси з пасажирами. Один з них стояв на зупинці громадського транспорту.
В результаті ДТП постраждали десять пасажирів. Люди отримали порізи від битого скла і забої. У деяких вибиті зуби.
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Зіткнення сталося через те, що в одного автобуса відмовили гальма. Він повинен був пройти техогляд ще п’ять місяців тому.
На місці працює слідчо-оперативна група. З’ясовуються всі обставини події.
Вибиті зуби та забої: 10 людей постраждали при зіткненні автобусів у Львові / 3 фотографии
Нагадаємо, 18 жовтня на Львівщині у Пустомитівському районі сталася ДТП, внаслідок якої загинула 47-річна жінка.
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