10 осіб постраждали через зіткнення двох автобусів на проспекті Чорновола у Львові.

О 09.20 на проспекті Чорновола у Львові зіткнулися два маршрутні автобуси з пасажирами. Один з них стояв на зупинці громадського транспорту.

В результаті ДТП постраждали десять пасажирів. Люди отримали порізи від битого скла і забої. У деяких вибиті зуби.

Читайте: На Вінниччині п’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП

Зіткнення сталося через те, що в одного автобуса відмовили гальма. Він повинен був пройти техогляд ще п’ять місяців тому.

На місці працює слідчо-оперативна група. З’ясовуються всі обставини події.











Вибиті зуби та забої: 10 людей постраждали при зіткненні автобусів у Львові / 3 фотографии

Нагадаємо, 18 жовтня на Львівщині у Пустомитівському районі сталася ДТП, внаслідок якої загинула 47-річна жінка.