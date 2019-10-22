Лисичанськ з 18 жовтня залишається без водопостачання через обмеження подання електроенергії у зв’язку з боргами. Через це в місті довелося оголосити надзвичайну ситуацію державного рівня.

У Лисичанську Луганської області з 18 жовтня немає водопостачання через обмеження поставок електрики ТОВ Луганське енергетичне об’єднання. Така ситуація склалася через борги Лисичанськводоканалу.

Головний інженер Лисичанськводоканалу Віктор Францов заявив, що ситуація досить критична, тому що платити гроші ТОВ ЛЕО у комунального підприємства немає можливості.

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На засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було розглянуто питання виникнення дефіциту води в місті.

Комісія вирішила визнати ситуацію, що склалася, надзвичайною, керівником робіт з її ліквідації призначено заступника міського голови Андрія Якимчука.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок відключення від електропостачання трьох насосних станцій Лисичанськводоканалу (ГТВ, Білогорівська та Боровська) без централізованого водопостачання залишилися центральна та південна частини Лисичанська, а також міста Привілля та Новодружеськ – загалом близько 80 тис. мешканців.