У Києві ліквідували схему ухилення від сплати податків під час придбання брухту дорогоцінних металів, виготовлення та реалізації ювелірних виробів.

Столична прокуратура спільно з ДФС викрили злочинну групу, яка через підконтрольні ФОП організувала у Києві схему скуповування брухту золота у населення та ломбардів.

Далі дорогоцінний метал переплавляли, а потім виготовляли ювелірні вироби та реалізовували з приховуванням фактичних обсягів, внаслідок чого не були сплачені податки у особливо великих розмірах.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 212 ККУ – Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

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Під час обшуків у фігурантів справи вилучили понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом), готівка в національній та іноземній валюті на загальну суму 3 млн грн, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.











У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кг золота / 3 фотографии

До слова, нещодавно прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд не має наміру підвищувати податки.