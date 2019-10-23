Викрадачка дитини у Коцюбинському була учасницею АТО та отримала контузію на війні.

Жінка, яка викрала 23 жовтня немовля у Коцюбинському, була учасницею АТО в одному з добровольчих батальйонів. Під час військових дій вона отримала контузію.

Після цих подій підозрювана переїхала до Києва, де познайомилася з чоловіком, який на той момент відбував покарання у в’язниці.

Викрадачка розповіла, що вона від нього завагітніла, але вагітність довелося перервати. Жінка вважає, що через цей випадок вона більше не може мати дітей.

Незважаючи на це, підозрювана вступила до груп молодих мам у соцмережах. Правоохоронці розглядають версію, що вона давно мала на меті викрасти дитину.

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Зараз справу розглядають за статтею 146 ч. 2 ККУ, викрадачці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 23 жовтня поліція ввела у Київській області план-перехоплення після повідомлення про викрадення тримісячної дитини.

Пізніше правоохоронцям вдалося розшукати легковий автомобіль, на якому везли немовля.