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Вибух на Пушкінській в Києві: граната була в руках у ветерана АТО Сенсея

Граната, яка вибухнула у центрі Києва на Пушкінській, перебувала у руках учасника АТО Віктора Дегтярьова з позивним Сенсей.

Вибух на Пушкінській в Києві: граната була в руках у ветерана АТО Сенсея

У результаті вибуху на вулиці Пушкінській, 32 біля бару ProRock загинув учасник АТО Віктор Дегтярьов  з позивним Сенсей та  Михайло Микитин.

Віктор Дегтярьов – командир підрозділу Купол з позивним Сенсей, ветеран війни на Сході України. Михайло Микитин – 42-річний охоронець одного з офісних приміщень неподалік бару ProRock.

ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляють, що граната була у руках ветерана АТО і саме вона вибухнула.

Київська поліція підтверджує загибель учасника АТО, але поки що публічно не називає його імені.

Інший ветеран АТО Сергій Тищенко підтвердив смерть Віктора Дегтярьова.

Читайте: Вибух гранати у Києві: поліція розслідує умисне вбивство

За фактом інциденту правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Умисне вбивство.

Поліція розглядає кілька версій того, що сталося, але основна – необережне поводження з вибуховим пристроєм.

Рештки гранати вилучили, поліція опитала свідків.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух, в результаті якого загинули двоє чоловіків.

Джерело: Українська правда

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