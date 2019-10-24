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Кількість хворих на дифтерію в Ужгороді зросла до 15 осіб

В Ужгороді госпіталізували вже 15 осіб з ознаками захворювання на дифтерію.

Вакцинація

23 жовтня в лікарні Ужгорода потрапили 12 осіб, в яких діагностували дифтерію. Таким чином кількість хворих зросла до 15.

Ще 17 жовтня вказаний діагноз поставили п’ятикурснику медичного факультету №2 УжНУ за результатами дослідження в бактеріологічній лабораторії.

Незадовго після цього в лікарню з дифтерією потрапили ще двоє людей, які контактували з хворим студентом Ужгородського національного університету.

Читайте: Що таке дифтерія і чому важлива вакцинація

– У двох з цих госпіталізованих проявилися клінічні ознаки дифтерії, оскільки пройшов інкубаційний період. Хоча вони потрапили в лікарню без скарг, – сказав начальник управління охорони здоров’я Ужгородської міськради Василь Решетар.

Наразі розроблена схема протиепідемічних заходів, щоб зупинити поширення захворювання.

У місті вистачає вакцин проти дифтерії, однак немає сироватки. У посольство Індії вже направлено запит щодо постачання протидифтерійної сироватки в Ужгород.

До слова, в МОЗ звернулася Закарпатська область з проханням надати сироватку для лікування дифтерії.

Джерело: Радіо Свобода

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