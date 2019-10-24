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Факти / Надзвичайні події

Переплутав з хлопцем: у ТЦ Києва чоловік побив лесбіянку

У київському ТЦ Космополіт чоловік побив лесбіянку, тому що переплутав її з хлопцем.

кинотеатр

19 жовтня чоловік побив дівчину в торговому центрі Космополіт у Києві.

Дві лесбіянки прийшли в кінотеатр на вечірній сеанс. Після нього дівчата пішли в туалет і за ними побіг чоловік. Він звернувся до однієї з дівчат і, переплутавши її з хлопцем, заявив, що їй не можна в жіночий туалет.

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Вона відповіла, що дівчина, але після цього сварка перейшла в бійку. Чоловік скрутив її, кинув на підлогу і вдарив головою об кахель.

У дівчини забої голови, шиї, вуха і підозра на струс мозку. Всі побої зняті лікарями і складена заява в поліцію.

Раніше у Владиславово (Польща) охорона нічного клубу побила двох українців через те, що вони говорили рідною мовою.

Джерело: KyivPride

Фото: Dreamstime

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