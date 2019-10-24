У київському ТЦ Космополіт чоловік побив лесбіянку, тому що переплутав її з хлопцем.
19 жовтня чоловік побив дівчину в торговому центрі Космополіт у Києві.
Дві лесбіянки прийшли в кінотеатр на вечірній сеанс. Після нього дівчата пішли в туалет і за ними побіг чоловік. Він звернувся до однієї з дівчат і, переплутавши її з хлопцем, заявив, що їй не можна в жіночий туалет.
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Вона відповіла, що дівчина, але після цього сварка перейшла в бійку. Чоловік скрутив її, кинув на підлогу і вдарив головою об кахель.
У дівчини забої голови, шиї, вуха і підозра на струс мозку. Всі побої зняті лікарями і складена заява в поліцію.
Раніше у Владиславово (Польща) охорона нічного клубу побила двох українців через те, що вони говорили рідною мовою.
Джерело: KyivPride