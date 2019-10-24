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Факти / Надзвичайні події

У Росії ведмідь напав на дресирувальника в цирку на очах у глядачів (18+)

У російському цирку під час вистави ведмідь напав на дресирувальника.

У Росії ведмідь напав на дресирувальника в цирку на очах у глядачів (18+)

У Карелії (Росія) ведмідь напав на дресирувальника під час вистави в цирку.

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Місцева поліція вже почала перевірку за ст. 238 (Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки) КК РФ.

– Арена цирку не мала огорожі, в залі знаходилася велика кількість дітей, – розповіли у прес-службі республіканського управління СКР.

Дресирувальник залишився живий, але сильно постраждав від кігтів хижака. Тварину відганяли електрошокером.

Раніше Факти ICTV писали, що у США дикий олень увірвався в салон краси, розбивши вікно. Внаслідок інциденту постраждала одна жінка.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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