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Факти / Надзвичайні події

У США в повітрі зіткнулися два вертольоти – є жертви

У небі над США зіткнулися два вертольоти. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє людей.

У США в повітрі зіткнулися два вертольоти – є жертви

У Техасі (США) у повітрі зіткнулися два легких вертольоти моделі Robinson R22.

Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє людей, які перебували в одному з вертольотів.

Читайте: На Майорці зіткнулися гелікоптер та невеликий літак – семеро загиблих

Ще одна людина на борту другої гвинтокрилої машини отримала поранення.

Федеральне авіаційне управління США з’ясовує обставини події.

Раніше Факти ICTV писали, що у Полтавській області зафіксовано падіння вертольоту Робінсон – 44, внаслідок якого загинув Тарас Кутовий.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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