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Факти / Надзвичайні події

На Миколаївщині 13-річна дівчинка завагітніла від вітчима

В одному з сіл у Кривоозерському районі Миколаївської області 13-річна дівчинка завагітніла від вітчима.

На Миколаївщині 13-річна дівчинка завагітніла від вітчима

В одному з сіл Миколаївської області 13-річна дівчинка мала статевий зв’язок із вітчимом. У результаті цього вона завагітніла. Матір стверджує, що донька приховувала батьківство її чоловіка.

Це з’ясувалося під час перевірки умов проживання родини, яка перебуває на обліку, працівниками соціальної служби.

Наразі поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 155 КК України Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Санкція статті – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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Усі обставини події встановлюються, тривають першочергові слідчі заходи. Зараз правоохоронці спілкуються із вітчимом малолітньої.

До речі, поблизу станції метро Житомирська у Києві 46-річний чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував та пограбував студентку.

Джерело: Нацполіція

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