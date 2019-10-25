Однією з жертв стрілянини у Харкові став Володимир Борох, який є одним зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Адвокат Святослав Пархоменко заявив, що під час стрілянини у Харкові загинув Володимир Борох.

Він проходив одним зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

За словами Пархоменко, Борох повинен був розповісти про деталі замаху на Вороненкова під час судового засідання.

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– Влітку 2017 року поліція затримала Володимира Бороха разом з ще одним харків’янином Олександром Лосем. Останнього підозрюють в пособництві у вбивстві Дениса Вороненкова – в організованій групі він нібито виконував роль водія і вів стеження за жертвою, – розповів адвокат.

Розслідування у справі щодо вбивства Дениса Вороненкова завершили іще у травні 2018 року.

У січні цього року у Росії викрали імовірного співучасника вбивства Вороненкова. Ним нібито був Юрій Василенко, якого оголошували в розшук.

Нагадаємо, 25 жовтня біля одного з супермаркетів Харкова зловмисники розстріляли двох чоловіків.

Джерело: Ґрати