У селищі Гірське у Забайкальському краї солдат-строковик розстріляв у військовій частині сімох товаришів по службі, двох поранив.
У Росії солдат строкової служби застрелив вісьмох товаришів по службі і двох поранив. Це сталося у військовій частині у селищі Гірське у Забайкальському краї.
Строковик під час розправи цілився прямо у голову і добивав поранених контрольними пострілами.
Відомо, що він прослужив у військовій частині всього чотири місяці.
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– Дії військовослужбовця могли статися на грунті нервового зриву, спричиненого особистими обставинами, не пов’язаними з проходженням військової служби – кажуть у Мінобороні РФ.
До речі, у Харкові біля супермаркету сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік.