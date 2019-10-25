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Факти / Надзвичайні події

У Києві закидали камінням автобуси з футбольними вболівальниками

На Великій Васильківській у Києві ввечері 24 жовтня група невідомих закидала камінням автобуси, які перевозять футбольних вболівальників.

У Києві закидали камінням автобуси з футбольними вболівальниками

У трьох автобусах з уболівальниками розбито скло, але ніхто не постраждав.

Столична поліція затримала та доправила до Печерського райуправління п’ятьох підозрюваних – для з’ясування обставин та їх причетності до протиправних дій.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – Хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

У Києві закидали камінням автобуси з футбольними вболівальниками / 2 фотографии

Нагадаємо, 24 жовтня на НСК Олімпійський Динамо приймало Копенгаген в третьому турі групового раунду Ліги Європи. Матч закінчився з рахунком 1:1.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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