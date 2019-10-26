В центрі Одеси конфлікт переріс у різанину. Від отриманих травм двоє людей померли, ще один – у важкому стані в лікарні.

В Одесі на Грецькій площі іноземці розпочали конфлікт з трьома одеситами, які поверталися додому після вечірки. Від словесної перепалки нападники перейшли до ножів.

Чоловік дістав з кишені ніж і почав наносити ним удари. Розмахуючи ножем, зловмисник навіть не помітив, як завдав поранення не тільки одеситам, а й своєму землякові.

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Від отриманих травм двоє людей померли (одесит та іноземець), ще один одесит – у важкому стані у лікарні.

Зловмисникам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – довічне позбавлення волі.







Дістав ніж і почав наносити удари: в Одесі у конфлікті з іноземцями загинули двоє людей / 2 фотографии

До речі, у Броварах Київської області під час конфлікту сталася стрілянина, у результаті якої чоловік отримав поранення у руку.