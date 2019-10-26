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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві автомобіль патрульних влетів у мікроавтобус

У Миколаєві авто патрульної поліції протаранило мікроавтобус.

У Миколаєві автомобіль патрульних влетів у мікроавтобус

У Миколаєві на перехресті автомобіль патрульної поліції Toyota Prius протаранив мікроавтобус Mercedes, який потім перекинувся.

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Внаслідок аварії постраждала патрульна поліцейська, її госпіталізували.

Про те, хто є винуватцем ДТП, в ГУНП в Миколаївській області поки не повідомили.

У Миколаєві автомобіль патрульних влетів у мікроавтобус / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькій області п’яний поліцейський став винуватцем ДТП. Внаслідок аварії загинула людина.

Источник: Новости N

Фото: Новости N

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