У Миколаєві авто патрульної поліції протаранило мікроавтобус.

У Миколаєві на перехресті автомобіль патрульної поліції Toyota Prius протаранив мікроавтобус Mercedes, який потім перекинувся.

Читайте: Просив його застрелити: в Одесі іноземець з ножем увірвався до відділу поліції

Внаслідок аварії постраждала патрульна поліцейська, її госпіталізували.

Про те, хто є винуватцем ДТП, в ГУНП в Миколаївській області поки не повідомили.



























У Миколаєві автомобіль патрульних влетів у мікроавтобус / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькій області п’яний поліцейський став винуватцем ДТП. Внаслідок аварії загинула людина.

Источник: Новости N

Фото: Новости N