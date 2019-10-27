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Факти / Надзвичайні події

У Києві зіткнулися два таксі з пасажирами – є постраждалі

У Дарницькому районі Києва сталася аварія, внаслідок якої постраждали четверо людей.

дтп київ

У Києві на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської зіткнулися автомобілі ZAZ Vida і Skoda Fabia.

Внаслідок ДТП постраждали водій і пасажирка автомобіля Skoda Fabia, а також чоловік з жінкою, які були пасажирами авто ZAZ Vida.

Читайте: Відірвало ноги: у Києві BMW збив пішохода

За словами поліцейських, автомобіль ZAZ їхав Харківським шосе з боку станції метро Бориспільська.

В цей момент на перехресті з вулицею Брацлавської Skoda, яка рухалася в протилежному напрямку, почала повертати ліворуч, де і сталося зіткнення.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Київській області в ДТП загинули дві людини.

Джерело: Інформатор

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