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Факти / Надзвичайні події

Авто вщент розбито: у Києві Subaru на великій швидкості збив чоловіка

На в’їзді до Києва автомобіль Subaru на великій швидкості збив пішохода. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці події.

Авто вщент розбито: у Києві Subaru на великій швидкості збив чоловіка

На Одеській трасі на в’їзді до Києва автомобіль Subaru на великій швидкості збив пішохода, який хотів перебігти дорогу.

Потерпілий помер до приїзду лікарів.

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Удар був такої сили, що у Subaru погнуло стійку та дах, а закривавлене лобове скло увігнулося в салон.

Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці, хоча в 50 м від місця трагедії знаходиться пішохідний перехід.

Авто вщент розбито: у Києві Subaru на великій швидкості збив чоловіка / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на автодорозі Житомир-Чернівці в результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки загинула сім’я.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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