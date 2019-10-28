На в’їзді до Києва автомобіль Subaru на великій швидкості збив пішохода. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці події.

На Одеській трасі на в’їзді до Києва автомобіль Subaru на великій швидкості збив пішохода, який хотів перебігти дорогу.

Потерпілий помер до приїзду лікарів.

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Удар був такої сили, що у Subaru погнуло стійку та дах, а закривавлене лобове скло увігнулося в салон.

Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці, хоча в 50 м від місця трагедії знаходиться пішохідний перехід.















Авто вщент розбито: у Києві Subaru на великій швидкості збив чоловіка / 4 фотографии

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