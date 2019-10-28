У Чернігові через спалах гепатиту А в одній зі шкіл кількість хворих збільшилася до 15 осіб.
Станом на ранок 28 жовтня у лікарні з підозрою на гепатит А перебувають 15 учнів школи №7 у Чернігові.
Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
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Нагадаємо, спалах гепатиту А у чернігівській школі зафіксували ще минулого тижня. Симптоми хвороби виявили 12 дітей та у посудомойщиці.
Для проведення аналізу відібрали зразки їжі з їдальні та буфету навчального закладу, а також вода з водогону.
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