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Через гепатит у Чернігові госпіталізовано 15 учнів однієї школи

У Чернігові через спалах гепатиту А в одній зі шкіл кількість хворих збільшилася до 15 осіб.

Гепатит А - симптоми та лікування

Станом на ранок 28 жовтня у лікарні з підозрою на гепатит А перебувають  15 учнів школи №7 у Чернігові.

Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Читайте: Тихий вбивця. Симптоми і лікування гепатиту

Нагадаємо, спалах гепатиту А у чернігівській школі зафіксували ще минулого тижня. Симптоми хвороби виявили 12 дітей та у посудомойщиці.

Для проведення аналізу відібрали зразки їжі з їдальні та буфету навчального закладу, а також вода з водогону.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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