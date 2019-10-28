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Факти / Надзвичайні події

Київський таксист врятував 16-річну дівчину від ґвалтівника

На проспекті Академіка Глушкова у Києві молодий хлопець намагався зґвалтувати 16-річну дівчину.

Київський таксист врятував 16-річну дівчину від ґвалтівника

У Голосіївському районі столиці за спробу зґвалтування неповнолітньої  дівчини затримали 19-річного хлопця.

Підозрюваний зайшов до кав’ярні, де працює дівчина, спитати дорогу до місцевого будівельного майданчику

Вона вийшла з ним із кафе, щоб показати напрямок, але той почав чіплятися, повалив її на землю і намагався зґвалтувати.

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На щастя, крики дівчини про допомогу почув водій таксі. Він затримав хлопця до прибуття поліції. Ним виявився 19-річний мешканець Київської області, раніше судимий за грабіж.

Відкрито провадження за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 152 ККУ – Закінчений замах на зґвалтування. Тепер підозрюваному загрожує до 12 позбавлення волі.

Нещодавно поблизу станції метро Житомирська у Києві 46-річний чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував та пограбував студентку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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