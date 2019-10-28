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Факти / Надзвичайні події

На Одещині з вікна лікарні випали двоє дітей

В Одеській області в лікарні з вікна палати випали діти дворічного і п’ятирічного віку.

дитина

У Великомихайлівській лікарні дворічний хлопчик і п’ятирічна дівчинка випали з вікна палати на другому поверсі.

В результаті падіння дівчинка отримала важку черепно-мозкову травму, а її молодший брат – пошкодження хребта.

Напередодні дітей доставили в районну лікарню  для обстеження після того, як їх вилучили представники служби у справах дітей з неблагополучної сім’ї.

Діти випали через те, що залишилися без нагляду медперсоналу.

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Брата і сестру госпіталізовали в обласну дитячу лікарню.

За фактом неналежного виконання обов’язків розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України, яке передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Кременчуці хлопчик випав з дев’ятого поверху.

Джерело: Нацполіція

Фото: Unsplash

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