В Одеській області в лікарні з вікна палати випали діти дворічного і п’ятирічного віку.
У Великомихайлівській лікарні дворічний хлопчик і п’ятирічна дівчинка випали з вікна палати на другому поверсі.
В результаті падіння дівчинка отримала важку черепно-мозкову травму, а її молодший брат – пошкодження хребта.
Напередодні дітей доставили в районну лікарню для обстеження після того, як їх вилучили представники служби у справах дітей з неблагополучної сім’ї.
Діти випали через те, що залишилися без нагляду медперсоналу.
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Брата і сестру госпіталізовали в обласну дитячу лікарню.
За фактом неналежного виконання обов’язків розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України, яке передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Кременчуці хлопчик випав з дев’ятого поверху.