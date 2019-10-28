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Факти / Надзвичайні події

В Індії дитина впала в колодязь – рятують третій день

25 жовтня на півдні Індії 2-річний хлопчик впав у покинутий колодязь загальною глибиною 180 метрів. Рятувальники досі не можуть його дістати.

В Индии ребенок упал в колодец

На півдні Індії 2-річний Суджит Вілсон впав у колодязь. Масштабна рятувальна операція триває вже третій день.

Рятувальники закачують в колодязь кисень, але через бруд він не може потрапити на ту глибину, де знаходиться хлопчик. Загальна глибина становить 180 метрів.

Дитина провалилася в колодязь, коли грала на вулиці з іншими дітьми.

Спочатку хлопчик опинився на глибині близько 10 метрів, але за три дні він провалився на ще більшу глибину.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що мати дитини намагалася врятувати її самостійно. Вона пошила мішок, щоб дістати сина, і спробувала забратися в колодязь, але врятувати його не вийшло.

27 жовтня рятувальники почали бурити другу свердловину, після того як спроба пробурити першу не вдалася. Грунт виявився занадто твердим для техніки рятувальників. За ніч вони змогли пробурити свердловину на дуже невелику глибину. Спроби витягнути хлопчика за допомогою мотузки так само виявилися безуспішними.

Рятувальники спустили в свердловину камеру і змогли почути дихання дитини.

За порятунок малюка молилися у храмах по всій країні.

Нагадаємо, в березні на Подолі в Києві однорічний хлопчик провалився у відкритий каналізаційний колодязь.

Джерело: ВВС Україна

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