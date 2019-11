В Австралії на початок понеділка, 11 листопада, було зафіксовано 64 лісових пожежі, у яких, щонайменше, троє людей загинули, ще сімох шукають рятувальники. Також у вогні загинули 350 коал.

Крім того, пожежі, які простягнулися на тисячу кілометрів, знищили понад 100 будинків.

“State of emergency declared as fire tears through eastern Australia” https://t.co/5xzgJWw2eY

— KC Pointillisms (@kcpointillism) November 11, 2019