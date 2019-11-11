В австралійському штаті Новий Південний Уельс виникли десятки пожеж, які забирають життя людей та тварин.
В Австралії на початок понеділка, 11 листопада, було зафіксовано 64 лісових пожежі, у яких, щонайменше, троє людей загинули, ще сімох шукають рятувальники. Також у вогні загинули 350 коал.
Крім того, пожежі, які простягнулися на тисячу кілометрів, знищили понад 100 будинків.
“State of emergency declared as fire tears through eastern Australia” https://t.co/5xzgJWw2eY
— KC Pointillisms (@kcpointillism) November 11, 2019
Прогноз синоптиків невтішний – у найближчі дні у цих регіонах Австралії чекають на високу температуру, сильний вітер і низьку вологість.
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Мешканцям рекомендують уникати територій, які можуть бути схильні до пожеж, або ховатися у безпечні місця.
Нагадаємо, у жовтні майже 200 тис. жителів американського штату Каліфорнія евакуювали через пожежу.