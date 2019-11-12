У вівторок, 12 листопада, в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки.
В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через густий туман.
В Укргідрометцентрі прогнозують в Україні туман з видимістю 200-500 м. Вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.
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– По Києву та Київській області вранці 12 листопада туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий), – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні у вівторок, 12 листопада, протримається суха погода.
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