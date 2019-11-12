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Туман в Україні: оголошено жовтий рівень небезпеки

У вівторок, 12 листопада, в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Туман в Україні: оголошено жовтий рівень небезпеки

В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через густий туман.

В Укргідрометцентрі прогнозують в Україні туман з видимістю 200-500 м. Вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Читайте: Вдарять морози до -12° і піде сніг. Прогноз погоди в Україні на листопад

– По Києву та Київській області вранці 12 листопада туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий), – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 12 листопада, протримається суха погода.

Джерело: ДСНС

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