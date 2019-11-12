PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі водій провіз на капоті поліцейського через зауваження

У Дніпрі водій на автомобілі ГАЗ травмував поліцейського, провізши його 30 метрів на капоті через зауваження.

новини дніпра

11 листопада близько 23.00 в Дніпрі поліцейський помітив автомобіль, який не пропустив людину на пішохідному переході і зупинив його.

Він представився, пред’явив службове посвідчення і зробив водієві зауваження. У відповідь на це 30-річний чоловік почав рух і близько 30 метрів провіз поліцейського на капоті.

Співробітник поліції отримав забої обох ніг.

Читайте: ДТП на Дніпропетровщині: через поліцейського напідпитку постраждали три людини

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Водієві загрожує обмеження або позбавлення волі строком до п’яти років.

Нагадаємо, у вересні у Кривому Розі озброєний рецидивіст скоїв наїзд на поліцейського і врізався в дерево.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Дніпрі студент вистрілив у голову першокурсниці, а потім поранив себе
У Дніпрі студент вистрілив у голову першокурсниці, а потім поранив себе
митинг цирк
У Дніпрі зоозахисників протестують проти цирку братів Гертнерів
днепр
У Дніпрі люди перекрили дорогу, протестуючи проти підвищення тарифів на опалення
Вибух та пожежа на заводі в Дніпрі
Вибух та пожежа на заводі в Дніпрі: людям радять закрити вікна
Вечеря з устрицями за мішок сміття. У Дніпрі пройшла акція з прибирання 13 парків
Вечеря з устрицями за мішок сміття. У Дніпрі пройшла акція з прибирання 13 парків
Виловили пісуар. У Запоріжжі дайвери почистили Дніпро від сміття
Виловили пісуар. У Запоріжжі дайвери почистили Дніпро від сміття
У Дніпро випустили тонну товстолобів – яка від них користь
У Дніпро випустили тонну товстолобів – яка від них користь
В Укргідрометцентрі пояснили причину смогу в Україні
В Укргідрометцентрі пояснили причину смогу в Україні
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка