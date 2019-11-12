У Дніпрі водій на автомобілі ГАЗ травмував поліцейського, провізши його 30 метрів на капоті через зауваження.

11 листопада близько 23.00 в Дніпрі поліцейський помітив автомобіль, який не пропустив людину на пішохідному переході і зупинив його.

Він представився, пред’явив службове посвідчення і зробив водієві зауваження. У відповідь на це 30-річний чоловік почав рух і близько 30 метрів провіз поліцейського на капоті.

Співробітник поліції отримав забої обох ніг.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Водієві загрожує обмеження або позбавлення волі строком до п’яти років.

Нагадаємо, у вересні у Кривому Розі озброєний рецидивіст скоїв наїзд на поліцейського і врізався в дерево.