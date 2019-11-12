У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який зґвалтував 77-річну пенсіонерку.

Харківські правоохоронці затримали 24-річного раніше судимого чоловіка, який зґвалтував 77-річну пенсіонерку.

– 77-річна жінка зранку пішла з дому в особистих справах. Повернулась близько 14.00. Вхідні двері в будинку були пошкоджені. В помешканні знаходився невідомий чоловік. Він штовхнув жінку та, погрожуючи розправою, накинувся на неї і зґвалтував. Після чого втік, – розповіли у прес-службі ГУНП у Харківській області.

Згодом парубка правоохоронцям вдалося затримати.

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Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 152 (Зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові чоловік зґвалтував дитину і її бабусю, а також вбив двох домашніх котів.