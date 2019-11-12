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Факти / Надзвичайні події

В Одесі вітчим вбив пасинка через сигарету

В Одесі чоловік вдарив ножем в груди свого пасинка після відмови дати йому сигарету.

В Одесі вітчим вбив пасинка через сигарету

Вночі 12 листопада в одній з квартир будинку на Люстдорфській дорозі в Одесі чоловік завдав смертельного удару ножем своєму пасинку через побутову сварку.

Конфлікт виник через сигарету, в якій вітчим відмовив пасинку. Суперечка переросла у бійку, в ході якої 51-річний чоловік вдарив пасинка ножем у груди.

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Мати потерпілого стала свідком події і викликала швидку допомогу.

Медики лише констатували смерть чоловіка.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий. Йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 листопада у лісопосадці на території Лиманського району Одеської області знайшли убитою 14-річну школярку.

Джерело: Нацполіція

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