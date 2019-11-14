В одній із київських шкіл на вулиці Гната Юри пограбували шестирічну ученицю.
До школи зайшла жінка, зірвала з шиї дівчинки золотий ланцюжок і втекла.
Записи з камер відеоспостереження допомогли встановити причетну до злочину 35-річну киянку, яка вже мала судимості за крадіжки та шахрайство.
У столичній поліції розповіли, що грабіжниця підійшла ззаду до шестирічної школярки та зірвала прикрасу.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 ККУ – Грабіж. Підозрюваній загрожує до шести років позбавлення волі.
Влітку в Києві чоловік, скориставшись незачиненими дверима, виніс з інкасаторського авто пакети з грошима.
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