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Факти / Надзвичайні події

Киянка зайшла до школи і зірвала золотий ланцюжок з шестирічної учениці

В одній із київських шкіл на вулиці Гната Юри пограбували шестирічну ученицю.

Пограбування школярки у Києві

До школи зайшла жінка, зірвала з шиї дівчинки золотий ланцюжок і втекла.

Записи з камер відеоспостереження допомогли встановити причетну до злочину 35-річну киянку, яка вже мала судимості за крадіжки та шахрайство.

У столичній поліції розповіли, що грабіжниця підійшла ззаду до шестирічної школярки та зірвала прикрасу.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 ККУ – Грабіж. Підозрюваній загрожує до шести років позбавлення волі.

Пограбування школярки у Києві

Влітку в Києві чоловік, скориставшись незачиненими дверима, виніс з інкасаторського авто пакети з грошима.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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