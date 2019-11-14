На залізничному переїзді у Тетієві Київської області ввечері 13 листопада у ДТП постраждала водій легковика, який виїхав на колії.

У Тетієві близько 18.00 локомотив сполученням Козятин-Жашків під керуванням 53-річного машиніста зіткнувся із автомобілем 35-річної жительки Фастова.

За попередніми даними, вона виїхала на регульований залізничний переїзд на червоне світло.

Внаслідок удару авто перетворилося на купу брухту, механічні пошкодження отримав і потяг.

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Жінка вижила, але отримала серйозні травми і наразі перебуває у реанімації. У неї політравма, численні забої, переломи ребер та відкрита черепно-мозкова травма.

Аварія не вплинула на рух поїздів.

Відкрито провадження за ч.1 ст.291 ККУ – Порушення чинних на транспорті правил.







Під Києвом потяг протаранив авто, жінка-водій у реанімації / 2 фотографии

Нагадаємо, 14 листопада у ДТП на Закарпатті загинули двоє людей, ще п’ятьох госпіталізовано.