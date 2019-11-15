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Чотирьом поліцейським з Дніпра загрожує до 10 років за катування

У Дніпрі справа чотирьох поліцейських, яких обвинувачують у катуванні затриманого, дійшла до суду.

Поліція

Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Полтаві, скерувало до суду обвинувальний акт щодо чотирьох поліцейських з Дніпра.

За даними слідства, правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в крадіжці, а потім катували його, аби той зізнався у скоєному.

У потерпілого – тілесні ушкодження середньої тяжкості, і це підтвердила експертиза.

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Справа розслідується за двома статтями:

  • ч. 2 ст. 127 ККУ – Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
  • ч. 3. ст. 365 ККУ – Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки.

Підозрюваним, у разі доведення вини, загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, у жовтні ДБР оголосило підозру у катуванні двом інспекторам патрульної поліції в Одеській області. Копи на залізничному вокзалі незаконно затримали двох осіб, доправили у відділок, де вибивали зізнання у крадіжці золотого ланцюжка.

Джерело: ДБР

Фото: Dreamstime

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