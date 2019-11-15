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Факти / Надзвичайні події

Названо причину смерті підлітка у Прилуках

У місті Прилуки, де сталося вбивство 14-річного підлітка, провели 17 експертиз, аби з’ясувати всі обставини смерті.

Названо причину смерті підлітка у Прилуках

У Прилуках правоохоронці оголосили результати повторної судмедекспертизи у справі 14-річного Дениса Чаленка.

Причиною смерті експерти назвали відкриту черепно-мозкову травму, але поки що невідомо, що чи хто став причиною цієї травми.

– За цей тиждень проведено 17 додаткових оглядів місця події.

За їх результатами вилучено багато речових доказів: починаючи з одягу і закінчуючи предметами, які вилучали як самі слідчі, так і родичі, які надавали ці предмети для експертиз, – повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Наразі поліція провела шість слідчих експериментів за участю осіб, які стали очевидцями трагічної події – фельдшерів та працівників поліції, які виїжджали на місце події.

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Найближчим часом відбудеться слідчий експеримент за участю батька загиблого хлопця.

Нагадаємо, у кінці жовтня 14-річного підлітка з Прилук знайшли мертвим на залізничній колії. Спершу правоохоронці запевняли, що його переїхав потяг, але батьки побачили на тілі сина численні тілесні ушкодження і заявили, що їхнього сина убили.

Місцеві жителі вийшли на акції протесту і палили шини, бо переконані, що хлопця жорстоко вбили. Справу передали у Київ.

Джерело: Нацполіція

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