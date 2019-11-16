У Києві серед дня викрали главу Укрексімбанку Олександра Гриценка.

У Києві викрали главу Укрексімбанку Олександра Гриценка.

За словами родичів, невідомі забрали його в чорний автобус прямо на очах у дитини, з якою він гуляв.

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Сім’я вже звернулася у правоохоронні органи.

Олександр Гриценко – голова правління Укрексімбанку з 1 серпня 2014 року. Укрексімбанк створений в 1992 році. За даними НБУ, на 1 липня 2019 року за розміром загальних активів банк посідав третє місце серед 76 банків, що діяли в країні.

Раніше Факти ICTV писали, що зниклий 27 травня директор компанії Софт Оіл Кирило Суворов зміг втекти з ув’язнення на одній із заміських турбаз Дніпра, де його насильно утримували представники податкових органів.

Джерело: 5.UA