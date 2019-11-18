У Хмельницькій області чоловік причепив до позашляховика собаку та протягнув його 1,5 кілометра.

Директор Державного архіву Хмельницької області та колишній заступник мера жорстоко покарав собаку, який вкусив його матір. Він прив’язав тварину до авто та протяг дорогою.

Спинили чоловіка у Красилівському районі Хмельницької області. Небайдужі домоглися того, щоб чоловік відв’язав собаку та викликали поліцію.

Пес сильно постраждав, але залишився живим. Наразі він перебуває під опікою волонтерів.

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19 листопада вранці зоозахисники планують провести протестну акцію під Зарічанським управлінням поліції. Вони вимагатимуть покарання для жорстокого власника собаки та напишуть колективну заяву.

Чиновнику загрожує штраф від 3 400 до 5 100 грн або позбавлення волі від 6 місяців до 3 років.

Увага! Кадри містять сцени жорстокості.

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